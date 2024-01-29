Infinix Smart 8 Plus оснащен 4 гб оперативной памяти LPDDR4x и может предложить встроенную память объемом 64 гб или 128 гб

Компания Infinix представила еще одну модель из серии smart 8 — smart 8 plus. Смартфон Infinix Smart 8 Plus оснащен 6,6-дюймовым экраном с технологией жк-панели IPS и имеет отверстие в центре для фронтальной камеры. Этот экран предлагает разрешение HD+ 720 x 1612 пикселей, соотношение сторон 20:9, частоту обновления 90 ГЦ и яркость до 500 НИТ. На передней панели устройства расположена 8-мегапиксельная селфи-камера, а на задней — 50-мегапиксельная основная камера, а также AI-объектив и четырехсветодиодная вспышка.

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В основе смартфона Smart 8 Plus лежит чип Helio G36. Устройство оснащено 4 гб оперативной памяти LPDDR4x и может похвастаться встроенной памятью объемом 64 гб или 128 гб. Также имеется слот для карты microSD для расширения объема памяти. Смартфон поставляется с предустановленной операционной системой Android 13 на базе XOS 13 и обеспечивает безопасность с помощью бокового датчика отпечатков пальцев.

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Smart 8 Plus оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 18 Вт через порт USB-C. Устройство также предлагает другие удобные функции, такие как поддержка двух sim-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth и аудиоразъем 3,5 мм. Размеры смартфона составляют 163,65 x 75,7 x 8,95 мм, а его вес равен 204 грамма.