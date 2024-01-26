Недавно также был запущен новый инструмент модерации для управления контентом на платформе

Google Chat, известное облачное приложение для обмена сообщениями, скоро получит долгожданную функцию голосовых сообщений. Это стало известно благодаря информации от надежного источника, согласно которому эта функция уже активирована в приложении для Android и ожидается ее официальный запуск в первом квартале 2024 года.



Голосовые сообщения или записи можно будет активировать с помощью специальной кнопки микрофона, которая временно заменит кнопку отправки. Важно отметить, что это весьма ожидаемая функция в многих популярных приложениях для обмена сообщениями, поэтому столь неожиданно, что Google Chat не предлагала ее до сих пор.

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Недавно также был представлен новый инструмент модерации для управления контентом на платформе, а в ближайшие недели планируется добавить функцию звездных сообщений как на iOS, так и на Android. В целом, Google Chat является облачной платформой обмена сообщениями, входящей в состав Google Workspace и интегрированной с другими продуктами компании, такими как Gmail, Google Календарь и Google Диск.