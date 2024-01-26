Интересно, что информация о смартфоне появилась очень рано, учитывая, что Zenfone10 был выпущен только в 2023 году

Информация о новой модели Asus Zenfone 11 стала известна благодаря надежному источнику - компании Google. Несмотря на слухи о закрытии серии Zenfone, они оказались сильно преувеличенными, поскольку было объявлено о появлении официального листинга Zenfone 11. Как отмечается, Zenfone 11 был обнаружен в консоли Google Play, которая является платформой для разработчиков Android.

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Такие списки устройств постоянно обновляются, и среди последних добавлений появился Asus Zenfone 11. Кроме того есть представление о некоторых характеристиках нового смартфона, таких как процессор Snapdragon 8 Gen 3, дисплей с разрешением 1080p и 16 ГБ оперативной памяти. Также в списке Google Play появилась фотография передней части телефона, хотя с такого ракурса трудно сделать выводы, за исключением оценки дизайна.

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Однако на снимке особо привлекает внимание то, что камера для селфи была перемещена в центр, что стало типичным решением для большинства производителей. Следует отметить, что хотя это официальный список Google, каждая информация должна восприниматься с определенной долей сомнения, некоторые изображения могут быть неточными. Интересно, что информация об устройстве появилась так рано, учитывая, что Zenfone 10 был выпущен всего лишь в июне 2023 года.