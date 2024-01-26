Провайдерам облачной потоковой передачи, таким как Xbox Game Pass и Nvidia GeForce Now, теперь будет предоставлена возможность предоставлять доступ к библиотеке игр на iPhone и iPad

Компания Apple внесла важные изменения в свои правила для App Store, разрешив приложения, связанные с потоковой передачей видеоигр и другими внутренними возможностями. Это обновление позволит разработчикам включать в свои приложения потоковые игры, мини-программы, чат-боты и плагины, которые ранее требовали отдельного приложения. Особенно значительные изменения затронут игровую сферу, так как провайдерам облачной потоковой передачи, например Xbox Game Pass и Nvidia GeForce Now, будет предоставлена возможность предлагать доступ к своей библиотеке игр.

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Предыдущие правила App Store требовали, чтобы подобные поставщики, как Microsoft, отправляли каждую игру на одобрение. Поэтому Microsoft и другие компании предлагали доступ к играм Xbox Cloud Gaming только через веб-приложение Safari. Хотя это было достаточно удобным решением, автономное приложение было предпочтительнее для всех сторон. Оно открывает геймерам на iPhone и iPad возможность получить доступ к своим игровым библиотекам с помощью отдельного приложения, не прибегая к сохранению закладок веб-приложения и созданию ярлыков на главном экране.

Apple заявляет, что это изменение основано на отзывах разработчиков и пользователей и соответствует правилам App Store - предоставить пользователям надежное место для поиска и загрузки любимых приложений, а разработчикам - новые возможности для развития своих бизнес идей. Все приложения, содержащие такой контент, несут ответственность за обеспечение соответствия высоким стандартам Apple в отношении пользовательского опыта и безопасности программного обеспечения.

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Пока не известно, будут ли такие компании, как Microsoft и Nvidia, выпускать более полноценные потоковые приложения, как это имеется на платформе Android. Тем не менее, приятно видеть, что Apple немного смягчает правила, и здравый смысл преобладает.