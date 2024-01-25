Этот доступный телефон будет поставляться с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также с 8 ГБ и 256 ГБ

Motorola официально анонсировала Moto G24 Power. Отличительной особенностью нового Moto G24 Power является его огромная батарея емкостью 6000 мАч. Это больше, чем у Moto G Power 5G (2023) с аккумулятором 5000 мАч, а также у moto G Power (2022).

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Любопытно отметить, что Motorola уже запустила Moto G54 Power, известную также как G54 Power Edition, в Индии в сентябре 2023 года с батареей емкостью 6000 мАч. И возможно Moto G24 Power также является эксклюзивным продуктом для индийского рынка. Однако с учетом предыдущего опыта, неудивительно если модель скоро появится на других рынках.

По сравнению с G54 Power на базе чипсета MediaTek Dimensity 7020, G24 Power оснащен процессором MediaTek Helio G85 и имеет более низкое разрешение HD+ и частоту обновления 90 Гц. Это может показаться некоторым разочарованием для тех, кто ищет более продвинутый телефон, но именно это дает возможность значительно продлить время автономной работы.

Интересно, что Motorola не рекламирует другие особенности G24 Power, кроме его гигантской батареи. Но с таким скромным чипсетом и экраном можно ожидать, что телефон сможет работать от двух до трех дней без подзарядки.

Этот доступный телефон скоро появится и на других рынках по разумной цене с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также в версии с 8 ГБ RAM и 256 ГБ. Оба варианта также получат поддержку технологии RAM Boost для улучшения многозадачности и быструю зарядку мощностью 30 Вт, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и предустановленным программным обеспечением Android 14. Что касается длительной поддержки, Motorola гарантирует одно большое обновление операционной системы и три года обновлений безопасности.

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И наконец, Moto G24 Power имеет надежную основную камеру на 50 Мп и дополнительный макросенсор на 2 Мп на задней панели, а также фронтальную камеру на 16 Мп для достойных селфи.