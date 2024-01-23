В настоящее время модели смартфонов доступны в Европе и скоро будут выпущены на других рынках

Motorola анонсировала два новых смартфона серии G на европейском рынке. Речь идет о моделях Moto G04 и Moto G24, которые ранее упоминались в утечках и сертификатах.

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Moto G24 - это более премиальный вариант смартфона между двумя бюджетными моделями. Он оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением HD+ и яркостью 537 нит. Под капотом устройства находится процессор MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. ОЗУ можно дополнительно увеличить до 8 ГБ, а хранилище с помощью слота для карты microSD до 1 ТБ. Толщина G24 составляет 7,99 мм, вес - 180 г.

На задней панели находится 50-мегапиксельная основная камера в сочетании с 2-мегапиксельным сенсором и светодиодной вспышкой. На передней панели есть 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт. Другие особенности включают аудиоразъем 3,5 мм, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, боковой сканер отпечатков пальцев, операционную систему My UX на базе Android 14, защиту от воды и пыли IP52 и Bluetooth 5.0.





Несмотря на то, что Moto G04 является моделью бюджетного класса, он также имеет 6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением HD+. Moto G24 и G04 очень похожи по дизайну, но Moto G04 имеет другие технические данные для снижения стоимости. Он оснащен процессором Unisoc T606, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Эта модель также предлагает возможность расширения ОЗУ до 8 ГБ. Размеры устройства такие же: вес - 180 г, толщина - 7,99 мм.

На задней панели Moto G04 находится одна 16-мегапиксельная камера и светодиодная вспышка, а на передней панели - 5-мегапиксельная камера для селфи. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч также обеспечивает телефон стандартной зарядкой мощностью 10 Вт. Другими особенностями являются аудиоразъем 3,5 мм, стереодинамики со звуковой поддержкой Dolby Atmos, защита от пыли IP52, боковой сканер отпечатков пальцев, операционная система My UX на базе Android 14 и Bluetooth 5.1.

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Оба смартфона представлены в нескольких цветовых вариантах. Moto G04 доступен в цветах Concord Black, Sea Green, Satin Blue и Sunrise Orange. С другой стороны, Moto G24 выпускается в цветах Ice Green, Pink Lavender, Blueberry и Matte Charcoal. В настоящее время они доступны для покупки в Европе и будут выпущены на других рынках.