Эти смарт-телевизоры созданы для защиты глаз и оснащены режимом слабого синего света для комфортного просмотра

Сегодня компания TCL представила новую серию телевизоров Thunderbird Crane 7 2024 года, доступную в трех размерах: 65, 75 и 85 дюймов. Эти телевизоры оснащены экранами Mini-LED с прямой подсветкой, которые обеспечивают высокую яркость и превосходный контраст. Например, 85-дюймовая модель имеет 1536 зон подсветки и может достигать максимальной яркости 2400 нит.

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Все модели имеют разрешение 4K и высокую частоту обновления 144 Гц, которую можно динамически ускорять до 240 Гц, что делает их идеальными как для просмотра высококачественного видео, так и для игр.

Телевизоры поддерживают широкий спектр функций, включая Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG, VRR и ALLM, что значительно улучшает впечатление от просмотра и игр. Они также охватывают 95% цветовой гаммы DCI-P3 и имеют коэффициент динамического контраста 24 000 000:1, обеспечивая насыщенные и точные цвета.

Телевизоры оснащены четырехъядерным процессором A73 с тактовой частотой 1,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Для подключения доступны несколько портов HDMI, включая два HDMI 2.0 и два HDMI 2.1, а также один порт USB 3.0 и один порт USB 2.0. Пять динамиков мощностью 60 Вт, поддерживают Dolby Atmos и DTS:X, что обеспечивает превосходное звучание.

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Эти смарт-телевизоры также разработаны с учетом защиты глаз, они имеют режим слабого синего света, обеспечивая комфортное использование. Кроме того, телевизоры оснащены Bluetooth 5.2 для беспроводного подключения и двухдиапазонным Wi-Fi 6 для быстрого и надежного доступа в Интернет. Они работают на операционной системе Android 11, что позволяет пользоваться множеством приложений и умными функциями.