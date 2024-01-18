Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Новые функции Samsung Galaxy AI будут бесплатными только в течение ограниченного времени
Возможно функции ИИ на устройствах Samsung останутся бесплатными, а облачные сервисы могут потребовать плату

реклама

Согласно появившейся информации, южнокорейский технологический гигант Samsung собирается начать взимать плату за функции искусственного интеллекта с конца 2025 года. Представленная недавно новая линейка Galaxy S24 обещает включать мощные инструменты ИИ, доступные в каждом телефоне. Хотя Samsung не дает конкретных комментариев по поводу разблокировки платного доступа к функциям ИИ, предыдущие слухи подтверждаются в разделе новостей Samsung Australia, где говорится, что «функции Galaxy AI будут предоставляться бесплатно до конца 2025 года на совместимых устройствах Samsung Galaxy».

реклама

Компания подчеркивает, что новые функции Galaxy AI останутся бесплатными только два года. Это необязательно означает, что Samsung начнет взимать плату за ИИ после этого срока, а просто, что предоставление услуги бесплатно гарантировано только до этого времени.

Такая же формулировка может быть найдена в списке телефонов Galaxy S24 для Samsung в США, где говорится, что «функции искусственного интеллекта Galaxy будут предоставляться бесплатно до конца 2025 года на совместимых устройствах Samsung Galaxy», а затем дополняется информацией о возможности применения других условий к третьим лицам, предоставляющим функции ИИ.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Возможно, это указывает на частичное партнерство между Samsung и Google в области искусственного интеллекта, где функции ИИ на устройствах Samsung останутся бесплатными, а облачные сервисы могут потребовать плату. Учитывая сложность данного вопроса, возможность платы за помощников ИИ в будущем кажется разумной, поскольку технологическая индустрия и общественность все еще изучают и приспосабливаются к этой технологии. Однако нельзя исключать возможность платного использования ИИ в будущем.

#samsung #google #galaxy ai
Источник: trustedreviews.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Российские хакеры используют зашифрованные PDF-файлы для распространения вредоносного ПО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят крупнейшую в мире электростанцию приливного типа, задуманную ещё при СССР
26
Военный эксперт рассказал, почему российские «Ланцеты» легко пробивают толстую броню Leopard-2А6
2
На передовой со стороны Украины появились "гибриды" FrankenSAM, собранные из разных ЗРК
+
В России создаётся бюджетный, но при этом быстрый аналог реактивного беспилотника «Герань»
4
Не опять, а снова. YouTube «виснет» при применении блокировщиков рекламы
1
Эксперт Перенджиев заявил о преимуществе «Авангарда» над северокорейской ракетой
2
В США наблюдается массовый выход из строя электромобилей Tesla из-за сильных морозов
8
Toyota HiLux приступает к масштабной эволюции
1
Вакансии в сфере ИИ требуют более высоких зарплат в ИТ и разрыв постоянно растет
1
Новая карта Марса показывает лучшее место для посадки астронавтов
+
Телескоп Хаббл запечатлел столкновение двух галактик
+
Samsung Galaxy A35 появился на Geekbench с подробностями о процессоре
1
Северная Корея испытывает гиперзвуковые ракеты, которые очень сложно сбить
+
Seagate Ramps выпускает революционные жесткие диски емкостью 30 ТБ
3
MiniOS v3.3.3: обновление легкого модульного Linux-дистрибутива для USB-накопителей
2
Представлена первая ядерная батарея для мобильных устройств со временем работы 50 лет
4
Порошенко подал в суд на пограничников и потребовал 500 тысяч гривен компенсации
5
iPhone 15 Pro Max остаётся лидером продаж среди моделей iPhone 15
+
Чем пахнет космос
2
Компания Google удалила с устройств пользователей купленную в Google Play игру
3

Популярные статьи

ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
15
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
31
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
17
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
46
История появления унитаза
9
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
41
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
1
Иск "Нью-Йорк Таймс" против OpenAI способен остановить развитие машинного интеллекта
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
12
Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia
1

Сейчас обсуждают

Kira625
21:39
Это что ж за вентили такие, что за модель?
Белая версия мощного вентилятора Arctic P12 Max получила другой подшипник
glavhyilo
21:36
после украинских историй,начнут тут чистить 5-ю колонну,без пыли и без шума,их будут убирать.А эти страны недружественные,сами будут сдуваться,им колёса прокололи и надо только наблюдать тут.
Министр культуры РФ предложила закрывать кинотеатры, в которых показывают пиратские фильмы
swr5
21:34
Спасибо, думал, что "унитаз" от словосочетания - универсальный таз, а оказывается это совсем не так.
История появления унитаза
VAKT
21:33
К сожалению воды залива были сильно минерализованы: поступление солёной воды из Каспия и её выпаривание - поднимало концентрацию солей и увеличивало плотность рассола до такой степени, что обратно из ...
Не опять, а снова. YouTube «виснет» при применении блокировщиков рекламы
Руслан
21:30
Не, лажа это всё, корейцы в ногу себе снова выстрелили. Пусть бы для своего рынка и клепали эксиносы
Samsung рассказала о характеристиках Exynos 2400 с поддержкой камер 320 Мп
romjkeeSPB
21:21
Файтербомбер (отставной военлёт, летал на 24 и 34 сушках) так отзывался о "громе": "Заявка хорошая, но хороших заявок у нас тьма (тот же умерший при рождении "Гром"), а по сути фронтовая авиация всё...
ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
si-cat
21:21
Видимо кто-то проходил мимо Минкульта с коробкой из-под ксерокса 🤣🤣🤣
Министр культуры РФ предложила закрывать кинотеатры, в которых показывают пиратские фильмы
Kira625
21:16
Ну так пусть Литва и наращивает. Стоп, им же нечего наращивать. Да, проблемка. ;)
В Литве заявили о необходимости наращивания Западом военного производства до уровня холодной войны
glavhyilo
21:15
нигера говоришь взяли.Это ты кому-нибудь расскажи,а там несколько десятков убитых французов.
Посол Франции был вызван в МИД РФ после ракетного удара ВС РФ по пункту дислокации французских наёмников в Харькове
Weismar
21:11
Вижу разницу, DLSS отрисовывает всякие решётки и провода лучше чем в нативе, а мыло везде одинаковое, т к в нативе используется ТАА
Технологию AMD FSR3 с генерацией кадров добавили в Call of Duty: Modern Warfare III
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем