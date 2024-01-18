Возможно функции ИИ на устройствах Samsung останутся бесплатными, а облачные сервисы могут потребовать плату

Согласно появившейся информации, южнокорейский технологический гигант Samsung собирается начать взимать плату за функции искусственного интеллекта с конца 2025 года. Представленная недавно новая линейка Galaxy S24 обещает включать мощные инструменты ИИ, доступные в каждом телефоне. Хотя Samsung не дает конкретных комментариев по поводу разблокировки платного доступа к функциям ИИ, предыдущие слухи подтверждаются в разделе новостей Samsung Australia, где говорится, что «функции Galaxy AI будут предоставляться бесплатно до конца 2025 года на совместимых устройствах Samsung Galaxy».

реклама

Компания подчеркивает, что новые функции Galaxy AI останутся бесплатными только два года. Это необязательно означает, что Samsung начнет взимать плату за ИИ после этого срока, а просто, что предоставление услуги бесплатно гарантировано только до этого времени.

Такая же формулировка может быть найдена в списке телефонов Galaxy S24 для Samsung в США, где говорится, что «функции искусственного интеллекта Galaxy будут предоставляться бесплатно до конца 2025 года на совместимых устройствах Samsung Galaxy», а затем дополняется информацией о возможности применения других условий к третьим лицам, предоставляющим функции ИИ.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Возможно, это указывает на частичное партнерство между Samsung и Google в области искусственного интеллекта, где функции ИИ на устройствах Samsung останутся бесплатными, а облачные сервисы могут потребовать плату. Учитывая сложность данного вопроса, возможность платы за помощников ИИ в будущем кажется разумной, поскольку технологическая индустрия и общественность все еще изучают и приспосабливаются к этой технологии. Однако нельзя исключать возможность платного использования ИИ в будущем.