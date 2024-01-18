По сравнению со стандартным стеклом, новое стекло Gorilla Armor от Corning уменьшает отражения экрана на 75 процентов

Одной из захватывающих особенностей последних моделей Samsung является использование специальных материалов для обеспечения защиты. По крайней мере, Galaxy S24 Ultra использует особенно прочный материал для защиты своего дисплея — Corning Gorilla Armor.

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Новый материал, получивший название Corning Gorilla Armor, обладает «беспрецедентным сочетанием прочности и визуальной четкости». По сути, это покрытие не ограничивает ни одну функцию дисплея, но предотвращает повреждения, вызванные повседневной эксплуатацией.

В сравнении со стандартным стеклом, новый Gorilla Armor от Corning представляет собой совершенно другой материал для защиты смартфона. Он уменьшает отражения на 75 процентов, что позволяет улучшить читаемость дисплея и снизить отражения практически в любой среде.

Согласно данным Samsung, Gorilla Armor превосходит стандартные защитные покрытия по долговечности. Компания Corning провела лабораторные испытания для материала покрытия Gorilla Armor, чтобы воспроизвести микроцарапины, которые могут возникнуть при ежедневном использовании.

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Удивительно, что Gorilla Armor остается без видимых царапин и демонстрирует в четыре раза большую устойчивость к царапинам по сравнению с конкурирующими защитными стеклами.