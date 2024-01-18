Galaxy Z Flip 2020 получит обновление безопасности 2024 года

Компания Samsung при представлении Galaxy S24 анонсировала семилетнюю поддержку программного обеспечения. Это означает, что при благоприятном развитии событий новейший телефон Samsung будет поддерживаться компанией до 2031 года и Android 21.

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Однако оригинальная модель Galaxy Z Flip, вышедшая в 2020 году, не получит ни Android 21, ни текущую версию Android 14. Вместо этого, данная модель будет обновлена до январского обновления безопасности 2024 года. Первыми обновление получат европейские страны через платформу Sammobile.

Распространение обновления (версия прошивки F700FXXSEKWL1) началось в Италии. Предыдущая версия программного обеспечения содержала 75 недостатков, которые данное обновление безопасности призвано исправить. Однако стоит отметить, что январское обновление безопасности 2024 года не включает в себя новые функции или улучшение производительности, поэтому не стоит ожидать, что на вашем устройстве 2020 года возникнут новые удивительные возможности, инновационные в 2024 году.

Чтобы проверить наличие нового обновления, вам достаточно открыть приложение "Настройки", перейти в раздел "Обновление ПО" и выбрать "Загрузить и установить".

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