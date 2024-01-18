Это третье и последнее крупное обновление ОС для Tab A7 Lite, который был выпущен в 2021 году

Невозможно преувеличить важность проделанной Samsung работы в области программного обеспечения. Продолжительное время технологический гигант предоставляет быстрые и стабильные обновления своим лучшим смартфонам и планшетам Galaxy, и поэтому неудивительно, если вы уже устали следить за последними демонстрациями новой версии Android 14.

реклама

Тем не менее, возможно стоит обратить внимание на значительные усилия Samsung по распространению новейшей версии ОС среди поклонников по всему миру. Представленный Galaxy Tab A7 Lite является прекрасным примером недорогого планшета, приобретенного тремя годами назад с Android 11. Этот компактный 8,7-дюймовый планшет оснащен скромным процессором MediaTek Helio P22 и всего 3 ГБ оперативной памяти в сочетании с 32 ГБ встроенной памяти в базовой версии.

Хотя стабильное обновление до Android 14 еще не готово для всех регионов, оно уже доступно в Южной Корее для владельцев Tab A7 Lite, как сообщают влиятельные источники из SamMobile. Судя по истории обновлений, это большое обновление размером около 1,5 ГБ с интерфейсом One UI 6.0 должно скоро стать доступной и в других регионах мира.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это третье и заключительное крупное обновление ОС для Tab A7 Lite, выпущенного в 2021 году, и это само по себе великолепное достижение, даже если учесть современные требования. Время проделанной работы компанией можно назвать настоящим чудом, так как многие другие популярные планшеты других ведущих брендов, включая Lenovo, Xiaomi и Oppo, все еще используют устаревшие версии Android, даже на более дорогих и новых устройствах.