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10test
Samsung Galaxy A35 появился на Geekbench с подробностями о процессоре
Согласно просочившимся рендерам, Samsung Galaxy A35 будет иметь премиальный дизайн с закругленными углами

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Samsung планирует представить следующее поколение смартфонов серии Galaxy A в ближайшие месяцы. В ходе недавнего отчета компании стало известно, что Galaxy A55 и A35 будут выпущены во втором квартале 2024 года, хотя модели Galaxy A25 и A15 5G уже дебютировали. Дизайн обоих телефонов стал известен благодаря утечкам рендеров. Теперь Samsung Galaxy A35 был замечен на платформе тестирования Geekbench.

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Samsung Galaxy A35 в Geekbench отмечен под модельным номером SM-A356U. В базе данных указана материнская плата с кодовым названием S5E8835, обладающая четырьмя ядрами с тактовой частотой 2 ГГц и четырьмя ядрами с частотой 2,40 ГГц. Эти характеристики соответствуют чипсету Exynos 1380, который также используется в Galaxy A54 и M54/F54. Смартфон будет поставляться с предустановленной ОС Android 14.

Samsung Galaxy A35 набрал 697 и 2332 балла в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно. Остальные характеристики устройства пока остаются загадкой.

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Судя по утечкам рендеров, Samsung Galaxy A35 будет иметь премиальный дизайн с изогнутыми углами. На задней панели расположены три вертикально выстроенных датчика камеры. Это ожидаемое устройство будет оснащено 6,6-дюймовым дисплеем.

#samsung #geekbench #exynos 1380 #galaxy a35
Источник: gizmochina.com
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