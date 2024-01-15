Пользователи теперь могут использовать две поисковые системы одновременно

Михаил Парахин, генеральный директор отдела рекламы и веб-сервисов Microsoft, недавно рассказал о новой функции в Microsoft Edge. Теперь пользователи смогут одновременно использовать две поисковые системы, переключаясь между с помощью настроек.

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Пример, показанный Михаиом Парахиным наглядно объясняет функционал новой возможности. Предположим, что Bing является выбранной поисковой системой по умолчанию. Если щелкнуть значок поиска, можно будет увидеть результаты из альтернативной поисковой системы, например Google. Возможно одновременно просматривать результаты поиска и их сравнивать в соответствии с вашим запросом.

Результаты поиска будут синхронизированы и обновляться в соответствии с новым запросом. Однако в комментариях пользователи выразили опасения, что объединение результатов двух систем может вызвать визуальный беспорядок и привести к громоздкому контенту. В ответ Михаил Парахин намекнул на возможность добавления функции выбора "резервной" поисковой системы по умолчанию, чтобы пользователи смогли лучше понять, что отображается.

Парахин подчеркнул, что ширина боковой панели определяется стандартами отображения приложений и мобильных устройств, поэтому изменение размера маловероятно. Однако он выразил готовность рассмотреть более глубокие варианты настройки в ближайшем будущем.

Данная функция потенциально может значительно упростить исследование, позволяя искать одновременно в двух разных поисковых системах и сравнивать результаты. Это может помочь избежать неправильных результатов, так как даже Google не всегда идеален.

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Простота данной функции означает, что пользователям не придется открывать два разных окна для выполнения поискового запроса.