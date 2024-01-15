Это означает, что у компании уже есть амбициозные планы на старые мобильные телефоны

Через два дня Samsung планирует представить новую серию Galaxy S24, а судя по всему, к этому же времени ожидается выпуск One UI 6.1. Телефоны уже будут оборудованы последней версией операционной системы, поэтому естественным образом можно предположить, что компания представит и обновление данной ОС официально.

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Согласно текущей информации, One UI 6.1 будет значительным обновлением, несмотря на то, что оно может показаться незначительным по количеству изменений. Samsung добавит множество функций, основанных на искусственном интеллекте, и новые данные говорят о том, что компания уже тестирует обновление на множестве старых устройств.

Судя по утечкам, One UI 6.1 в настоящее время проходит тестирование для Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5, а также для Galaxy S23, S22, S21 и S21 FE. Samsung также будет уделять внимание Galaxy A54 и Galaxy A34. Это означает, что у компании уже есть амбициозные планы для старых телефонов.

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Что касается самого обновления, в One UI 6.1 будет многое связано с искусственным интеллектом, и ИИ станет важной составляющей предстоящей серии Galaxy S24. Это заставляет задуматься о роли ИИ в обновлении для старых устройств, ведь важно, чтобы и они получили некоторые, а то и все функции на основе искусственного интеллекта.