Новые процессоры Ryzen будут выпущены одновременно с появлением на рынке настольных процессоров Arrow Lake-S от Intel

Семейство процессоров AMD Ryzen следующего поколения будет обширным, так как оно переходит на новую архитектуру Zen. Процессоры нового поколения, которые получили кодовое название "Granite Ridge", будут основаны на ядрах Zen 5 и будут обладать множеством новых технологий, включая саму новую архитектуру. Будет возможность использовать эти процессоры с настольной платформой AM5, включая уже существующие материнские платы серии 600. По официальному плану AMD, процессоры Ryzen нового поколения запланированы к производству на 2024 год, и стоит ожидать, что первая линейка будет представлена на рынке во второй половине 2024 года.

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Эти новые процессоры Ryzen будут выпущены примерно в то же время, когда Intel выведет на рынок свои настольные процессоры Arrow Lake-S на новом сокете LGA 1851. По аналогии с AMD Zen 5, Intel также добавит ускорители искусственного интеллекта в свою новую линейку Core. В настоящее время AMD имеет преимущество в выпуске процессоров для настольных ПК с NPU и вскоре представит семейство APU Ryzen 8000G для настольных ПК, которые выйдут позже в этом месяце.

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Пользователи собирающие свои ПК на платформе AM5 могут быть уверены в совместимости с процессорами AMD Ryzen следующего поколения. Компания обязалась поддерживать сокет AM5 по плану 2025+ и, как можно было видеть на примере платформы AM4, AMD поддерживает свои настольные платформы дольше, чем Intel, проявляя большую преданность к своей предыдущей платформе в течение 7 лет. Архитектура Zen 5 также появится в следующем поколении ноутбуков Ryzen под кодовым названием Strix Point, выпуск которых также запланирован на более поздний срок - 2025 год.