Также недавно были опубликованы рендеры задней панели Huawei P70

Согласно имеющейся информации, компания Huawei в настоящее время разрабатывает свой следующий флагманский смартфон из серии Huawei P70. Несмотря на то, что официальная дата выхода и технические характеристики пока являются секретом, утечки начинают раскрывать то, чего ждать от этого устройства.

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Последняя утечка поступила от пользователя Weibo под ником Smart Pikachu, который в своем недавнем посте утверждает, что серия Huawei P70 будет иметь изогнутые дисплеи. Однако в отличие от большинства современных флагманских смартфонов, разрешение экрана возможно не будет соответствовать типичному стандарту 2K. Судя по предположениям, оно может составлять 1,5K.

Согласно сообщениям, базовая модель P70 может быть оснащена чипом Kirin 9000S, таким же, как в серии Mate 60. Это восьмиядерный процессор с одним высокопроизводительным ядром, тремя производительными ядрами и четырьмя эффективными ядрами, а также графическим процессором Mali-G710 MC10.

Еще один информатор Digital Chat Station недавно опубликовал рендер задней панели Huawei P70. На нем можно заметить, что дизайн модуля камеры изменился по сравнению с предыдущей моделью Huawei P60. Рендер показывает тройную камеру, размещенную в большом прямоугольном модуле округлой формы. Объективы расположены в форме треугольника, а на модуле виден фирменный знак Xmage.

Digital Chat Station предполагает, что устройство будет оснащено новым основным объективом с "переменной апертурой" и перископической камерой для съемки на большое расстояние, однако других подробностей, таких как разрешение или датчики изображения, пока неизвестны.

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Несмотря на то, что эта утечка предоставляет интересные детали, важно помнить, что это всего лишь ранние слухи, поэтому следует относиться к ним с некоторым скепсисом.