Новый ZenBook S 13 OLED претендует на звание самого тонкого в мире 13,3-дюймового OLED-ноутбука с толщиной всего 10,9 мм

Компания ASUS представила свою новую линейку ноутбуков, включая новый ZenBook S 13 OLED, на выставке CES 2024. Этот ультрапортативный ноутбук отличается невероятно тонким дизайном и оснащен последними процессорами Intel Core Ultra.

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Новый ZenBook S 13 OLED претендует на звание "самого тонкого в мире 13,3-дюймового OLED-ноутбука" со средней толщиной всего 10,9 мм. Он тоньше даже Macbook Air M2, имеющий толщину 11,3 мм. Кроме того, ноутбук очень легкий - всего 1 кг.

Дисплей формата 16:10 имеет разрешение 2880×1800 и пиковую яркость 600 нит, а соотношение экрана к корпусу составляет впечатляющие 85%. Благодаря OLED-панели, можно наслаждаться глубокими черными цветами и яркими оттенками.

В основе ZenBook S 13 OLED лежат процессоры Intel Core Ultra 5 125U и Core Ultra 7 155U. Эти чипы Meteor Lake, представленные компанией Intel в декабре, обещают более высокую энергоэффективность и оптимизацию для задач ИИ. Также на клавиатуре появилась новая клавиша CoPilot - функция, которая становится все более распространенной у ноутбуков 2024 года.

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ASUS внесла несколько улучшений в дизайн. Особо интересной из них является крышка, выполненная из эксклюзивного материала "плазменно-керамический алюминий". Утверждается, что этот материал, особенный для ASUS, напоминает натуральный камень и придает крышке уникальный и неповторимый вид и ощущение.