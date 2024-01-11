Поскольку Honor сотрудничает с Porsche Design, основное внимание уделяется дизайну

Компания Honor продолжает расширять свою линейку смартфонов. Сегодня были представлены новые модели Magic 6 и Magic 6 Pro на мероприятии в Китае. Однако это не все сюрпризы от китайского производителя. Honor также представила Magic V2 RSR Porsche Design. Эта версия смартфона будет доступна в продаже уже завтра и будет предлагаться с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища.

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Honor уже известна на рынке складных смартфонов благодаря своей модели Magic V2, и теперь они представили Magic V2 RSR Porsche Design. Телефон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Leading Edition (3,36 ГГц). Он оснащен 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища. Дисплей состоит из двух экранов: внутренний - складной гибкий OLED диагональю 7,92 дюйма с разрешением 2344 x 2156 пикселей, и внешний - OLED диагональю 6,43 дюйма с разрешением 2376 x 1060 пикселей. Оба экрана обладают разрешением 402 пикселя на дюйм и частотой обновления 120 Гц.

Телефон оснащен основной камерой на 50 мегапикселей (апертура f/1,9, OIS), телефотокамерой на 20 мегапикселей (апертура f/2,4, OIS), ультраширокоугольной камерой на 50 мегапикселей (апертура f/2,0) и фронтальной широкоугольной камерой на 16 мегапикселей (апертура f/2,2). Кроме того, его аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт.

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Так как Honor сотрудничает с Porsche Design, основной акцент сделан на дизайн. Magic V2 RSR Porsche Design демонстрирует новый аэродинамический корпус. Внешнее стекло экрана устройства покрыто нитридом кремния, повышающим устойчивость к царапинам и ударам. Кроме того, смартфон оснащен прочным стеклом Honor Rhinoceros Glass второго поколения нано-микрокристаллического стекла, обеспечивающего повышенную плотность кристаллов для сохранениия целостности при падениях.