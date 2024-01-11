Помимо чехлов для iPhone, Otterbox также использует ткань кактуса опунция для изготовления ремешков Apple Watch

Известный бренд чехлов для смартфонов Otterbox недавно расширил свою линейку продукции, представив новую инновацию – чехлы для iPhone из ткани кактуса опунция . Чехлы серии Symmetry из ткани кактуса опунция от Otterbox сочетают в себе прочность и защиту, что является визитной карточкой этого бренда. Они обладают прочной конструкцией с усиленными углами для поглощения ударов по корпусу. Кроме того, они оснащены известной технологией защиты Drop+, которая предотвращает повреждения от падения.

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Уникальность этих чехлов заключается в использовании ткани, полученной из кактуса опунции. Производство ткани кактуса опунция требует гораздо меньше земли, водных ресурсов и энергии по сравнению с традиционными методами обработки кожи. Кроме того, процесс сбора зрелых побегов кактуса безопасен для окружающей среды, так как сам кактус остается живым и может быть собран снова.

Кроме чехлов для iPhone, Otterbox также использует ткань кактуса опунция для изготовления ремешков для Apple Watch, что свидетельствует о универсальности и приверженности компании принципам устойчивого развития.

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Данные чехлы из ткани кактуса опунция будут доступны на официальном веб-сайте Otterbox с весны 2024 года. Этот запуск не только является прорывом в использовании новых материалов для технических аксессуаров, но и символизирует всеобщее движение в технологической индустрии в сторону более экологически осознанного и этического подхода к производственным практикам.