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10test
Microsoft прощается с WordPad в последней сборке Windows 11
WordPad уже давно не обновлялся, поэтому тот факт, что Microsoft отказывается от программы, не так уж и удивителен

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Уникальный текстовый редактор WordPad, долгую историю которого можно проследить уже почти 30 лет в рамках операционной системы Windows, отправляется на покой. Последняя сборка Windows 11 Insider (26020) больше не будет включать эту программу, а компания Microsoft планирует полностью удалить ее из операционной системы в будущем обновлении.

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Решение о полном удалении WordPad из системы было официально объявлено в блоге Windows Insider, где также описываются новые функции сборки Windows 11 Insider (26020). В числе этих функций – улучшенные инструменты голосового доступа и усовершенствованный текстовой конвертер. 

Отказ Microsoft от программы не вызывает большого удивления, поскольку WordPad уже давно не обновлялся и занимал некий промежуточный уровень между обычным блокнотом и полноценным текстовым редактором. Несмотря на то, что программа была бесплатной и не требовала доступа к интернету, большинство пользователей нашли более привлекательные альтернативы в других приложениях.

В то же время, разработка блокнота, простого и надежного текстового редактора, продолжает развиваться. Некоторые улучшения были добавлены в сборку 26020, включая настройку определенных функций для голосового управления.

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Помимо уже перечисленных изменений, в новой сборке Windows есть и другие заметные дополнения. Теперь будет появляться уведомление, когда компьютер перейдет в режим энергосбережения и будет возможность давать своим добавленным устройствам более информативные имена для упрощенного использования.

#microsoft #windows 11 #wordpad
Источник: gizmochina.com
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