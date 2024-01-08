В ближайшее время ожидается значительное снижение запасов видеокарт NVIDIA

Если новости верны, то скоро можно ожидать значительного сокращения запасов видеокарт Nvidia, что вызывает беспокойство из-за возможного повышения цен на графические процессоры. Однако есть надежды, что подобная ситуация не повторится в такой же мере, как ранее. В своем отчете технологический сайт MyDrivers ссылаясь на информацию отраслевых источников из Тайваня, утверждает, что начиная с четвертого квартала 2023 года поставки игровых графических процессоров Nvidia GeForce начали снижаться. Хотя отчет не раскрывает, какие именно модели видеокарт поступают в меньшем объеме.

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Предполагается, что это касается в основном потребительских моделей. Более того, отчет упоминает о нехватке запасов в США и Европе, где также стало сложнее найти графические процессоры Nvidia. Ожидается, что в ближайшем будущем поставки карт Nvidia могут быть существенно ограничены, что вызывает тревогу и предполагает возможное повышение цен, по крайней мере, на некоторые продукты.