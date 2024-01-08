В настоящее время обновиться до Android 14 могут только владельцы Galaxy A72 в России

Samsung продолжает распространять обновление Android 14 среди своих устройств Galaxy, и первым телефоном, который получит крупное обновление в 2024 году, станет Galaxy A72. Для Galaxy A72, анонсированным на рынке еще в 2021 году данное крупное обновление будет уже третим.

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В данный момент не многие владельцы Galaxy A72 могут обновить свои телефоны до Android 14. По крайней мере известно, что Samsung начала предоставлять обновление только в некоторых странах.

На данный момент SamMobile сообщает, что только владельцы Galaxy A72 в Российской Федерации могут обновить свои телефоны до Android 14. Для пользователей других стан обновление начнет распрастранятся в скором времени.

Стоит отметить, что обновление также включает исправление безопасности от декабря 2023 года. Как и ожидалось, это довольно большое обновление, поэтому стоит убедиться, что на устройстве присутствует как минимум 2 ГБ свободного места, прежде чем пытаться загрузить и установить обновление.

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Даже если вы живете не в России, все равно стоит проверить наличие обновления, зайдя в «Настройки», «Обновление ПО», «Загрузить и установить». Независимо от того в какой стране вы проживаете, пользователи Galaxy A72 все равно будут получать обновления безопасности еще несколько лет.