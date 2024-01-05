В последних слухах не упоминается Mac Pro, а только Mac Studio, намекая, что Apple может использовать M3 Ultra только в одном продукте

Тайваньская полупроводниковая фирма TSMC готовится начать производство новых 3-нм чипов, включая чипсет M3 Ultra от Apple. Согласно последним слухам, M3 Ultra будет использоваться в обновленной модели Mac Studio, представляющей собой мощный и дорогой настольный компьютер. Ожидается, что новый чипсет Apple Silicon появится на рынке в середине 2024 года. В отличие от предыдущих версий, M3 Ultra не будет доступен для Mac Pro.

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Данные TrendForce подробно описывают позицию TSMC, которая начинает принимать заказы на новые 3-нм чипы от различных компаний, включая Apple. В отчете также упоминаются другие компании, такие как MediaTek и Qualcomm, которые также планируют перейти на новый процесс «N3E». Вероятно, Apple стала единственным заказчиком M3 Ultra из-за его улучшенной производительности и более низкой цены по сравнению с другими вариантами.

TrendForce заявляет, что чип M3 Ultra будет использоваться для массового производства модели A18 Pro и Mac Studio, и указывает на слухи о предстоящем запуске. В предыдущих отчетах говорилось, что M3 Ultra не будет доступен до конца 2024 года, однако последний слух утверждает, что запуск может состояться уже в середине текущего года.

Это вызывает интерес, поскольку TrendForce упоминает только Mac Studio, как устройство с самым мощным чипсетом от Apple, а не Mac Pro. Это может говорить о том, что компания постепенно отказывается от больших рабочих станций в пользу более компактных решений. В прошлом году сравнение Mac Studio и Mac Pro показало огромную разницу в цене, в размере 3000 долларов за одну и ту же конфигурацию.

Таким образом, Mac Studio становится более привлекательным выбором, позволяя потребителям получить компактное и мощное устройство, экономя при этом существенные деньги. Однако, в отличие от Mac Pro на базе Intel, новая модель на Apple Silicon исключает возможности расширения, предоставляя только несколько вариантов обновления.

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Что касается запуска M3 Ultra, последний отчет может быть лишь предположением, так как он не подтвержден более широким тестированием. Учитывая, что недавно были представлены модели M3, M3 Pro и M3 Ma. Apple скорее всего не спешит с выпуском M3 Ultra, чтобы дать больше времени для внедрения текущих продуктов.