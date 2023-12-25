Xiaomi TV A50 оснащен функциями автозатемнения дисплея и подавления мерцания

Новый смарт-телевизор Xiaomi TV A50 будет официально представлен 31 декабря в Китае и будет обладать некоторыми интересными функциями. На него уже можно сделать предварительный заказ.

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Xiaomi TV A50 оснащен 50-дюймовым дисплеем с частотой обновления до 60 Гц. Дисплей имеет разрешение 3840 x 2160 пикселей и поддерживает 1,07 миллиарда цветов.

Xiaomi TV A50 обладает не только превосходными характеристиками изображения, но и имеет функции автоматического затемнения и уменьшения мерцания дисплея, что делает просмотр еще более комфортным. Телевизор работает на операционной системе MIUI TV и поддерживает голосовое управление XiaoAI.

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Технические данные телевизора тоже не вызывают нареканий: четырехъядерный процессор с ядрами Cortex A35, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. В плане подключения присутствуют двухдиапазонный Wi-Fi 2,4–5 ГГц, Bluetooth 5.0 и 2x USB Type-A, а также 2 порта HDMI, 1 AV, 1 порт ATV/DTMB, 1 интерфейс Ethernet и 1 порт S/PDIF для аудио. Известно, что ранее был выпущен Redmi TV A50 с такими же характеристиками, однако он обладает выходной мощностью динамиков 20 Вт и поддерживает только Wi-Fi 2,4 ГГц, а не двухдиапазонный.