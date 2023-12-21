Модели Vivo X100 и X100 Pro оснащены OLED-панелями от BOE с разрешением 1,5K

В прошлом месяце в Китае появилась серия смартфонов Vivo X100, включающая в себя модели Vivo X100 и Vivo X100 pro, оснащенные новым чипсетом MediaTek Dimensity 9300. Сейчас ожидается, что скоро к этой линейке присоединится еще один участник - Vivo X100 pro+, который станет преемником Vivo X90 pro+. Пока нет официального подтверждения таких данных компанией, но в сети уже появились подробности об этом телефоне. Согласно информации, Vivo X100 pro+ получит дисплей Samsung с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что в будущем смартфон будет работать на новейшем процессоре Qualcomm.

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Это значительное обновление по сравнению с существующими моделями Vivo X100 и X100 pro, которые имеют OLED-панели от BOE с разрешением 1,5K. Также сообщается, что Vivo X100 pro+ будет иметь 50-мегапиксельную камеру Sony LYT-900.

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Vivo x100 pro+ будет иметь 6,78-дюймовый дисплей и 200-мегапиксельную телеобъективную заднюю камеру. Утверждается, что он будет оснащен ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев для аутентификации и может иметь степень защиты IP68 от воды и пыли. Ожидается, что будущая модель будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC. В то время как Vivo X100 и Vivo X100 pro оснащены процессором MediaTek Dimensity 9300 SoC.