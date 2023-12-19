Основная идея — собирать данные об игроках во время игр, чтобы оценить их навыки и определить «уровень производительности»

Многие хотели, чтобы игры не были ограничены строгими уровнями сложности. Sony Interactive Entertainment, очевидно, задумалась об этом, подав патент на функцию, которая может изменять сложность игр в зависимости от навыков играющих. В этом патенте, опубликованном ранее в этом месяце на веб-сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), эта функция называется "адаптивной калибровкой сложности для действий, основанных на навыках, в виртуальных средах". Основная идея заключается в сборе данных об игроках во время игры для оценки их навыков и определения "уровня производительности".

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Если уровень навыков не соответствует ожидаемому, различные параметры связанные со сложностью игры могут быть автоматически и постепенно подстроены. Интересно, что сбор данных и адаптация сложности не ограничиваются одной игрой — данные, собранные в одной игре, могут использоваться для выбора параметров сложности для другой игры, основываясь на сходных навыках игрока. Важно отметить, что подача патента не означает, что функция обязательно будет реализована в будущем. Однако такие инновации подают идеи для размышлений и предлагают новые подходы, которые разработчики, возможно, смогут использовать в будущем.