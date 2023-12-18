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10test
Приложение Google Контакты может указать местонахождение друзей и членов семьи
Эта функция доступна только тем, кто разрешил отображать свое местоположение на Google Maps в приложении "Контакты"

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Для тех кто интересуется местонахождением друга или члена семьи, появилась новая возможность в приложении Google Контакты. Пользователи Android уже могут получить эту функцию с версией 4.22.37.586680692 приложения Google Контакты. 

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Эта функция доступна только для приложения "Контакты", для людей которые дали разрешение видеть их местоположение на картах Google, и указали свой адрес Gmail в своих контактных карточках. Если все условия выполнены, то в нижней части экрана можно увидеть небольшую часть, посвященную обмену данными о местоположении на картах Google. Там будет отображаться информация о том, может ли другая сторона видеть ваше местоположение и если да, то на какой период времени.

На карточке контакта вы также увидите кнопку с надписью "Карты". Просто нажимая на нее, можно увидеть актуальное местоположение человека на картах Google.

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Если ваш Android-телефон не имеет приложения Google Контакты, вы можете найти его в магазине Play Store. Преимущество этой функции заключается в том, что как только найдется на картах Google местоположение нужного человека, можно сразу проложить оптимальный маршрут к нему всего в одно касание.

#google #google maps #контакты
Источник: phonearena.com
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