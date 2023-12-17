Ожидается, что Moto G04 будет недорогой моделью

Свежие утечки рендеров и 360-градусное видео привели к разоблачению внешнего вида двух новых моделей телефонов в линейке Moto G - Moto G04 и Moto G24. Похоже, что Lenovo сохраняет единый дизайн для всех будущих моделей Moto G. Обе версии, G04 и G24, имеют тот же дизайн, что и G24 Power и G34. Заметен прямоугольный выступ камерного блока, дотрагивающийся до боковых краев задней панели. Его размер напоминает дизайн телефонов Oppo Find X6 и Reno 8-й серии. Кнопка громкости и кнопка питания расположены на правой стороне и последняя также служит сканером отпечатков пальцев.

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На лицевой панели Moto G04 и G24 можно увидеть центрированный вырез в дисплее. Рендеры показывают, что G04 будет оснащен одной основной камерой на 16 МП, в то время как G24 будет иметь основную камеру на 50 МП в сочетании с дополнительным объективом. В верхней части Moto G04 есть разъем 3,5 мм, порт USB-C, решетка динамика и микрофон.

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Судя по утечкам, Moto G04 будет доступен в темно-синем, зеленом, черном и оранжевом цветах, в то время как Moto G24 будет предложен в зеленом, черном и розовом, заменяя G23. Ожидается, что Moto G04 будет бюджетным вариантом.