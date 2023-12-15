В серию новых чипов AMD входят модели: 8700G, 8600G, 8500G, 8300G для AM5

AMD готовит новые процессоры APU Hawk Point для применения в настольных компьютерах, которые будут обладать двумя основными особенностями: ядрами сделанными по архитектуре Zen 4 для обеспечения высокой производительности чипа и ядрами поддерживающими архитектуру RDNA 3 для качественного воспроизведения видео.

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По известной информации, комбинированные чипы AMD Ryzen 8000G созданы на базе степпинга B2 Phoenix. Технология данного степпинга уже была представлена в чипах AMD Ryzen 8040 для ноутбуков. Последняя линейка APU будет устанавливаться на материнские платы AM5, требующими применения последней версии BIOS, что уже доступна в большинстве устройств из серии 600.

В отношении технических возможностей, гибридные продукты AMD Ryzen 8000G выйдут на рынок в вариантах Pro и Non-Pro с идентичными параметрами. Флагманом станет Ryzen 7 8700G с 8 ядрами, 16 потоками, работающим на частоте 4,2 ГГц и поддерживающим максимальную тактовую частоту 5,1 ГГц при активации настройки Boost.

В добавок будет доступен APU Ryzen 5 8600G с 6 ядрами, 12 потоками, при тактовой частоте 4,35 ГГц и 5,0 ГГц при активации настройки Boost. Обе модели процессоров будут созданы по технологии кристалла Phoenix 1 и обладать режимом разгона.

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С использованием кристалла Phoenix 2 изготовят чип Ryzen 5 8500G имеющим 6 ядер и 12 потоков, а также Ryzen 3 8300G обладающим 4 ядрами и 8 потоками. Ryzen 5 8500G имеет основную тактовую частоту 3,55 ГГц и 5,0 ГГц при активации настройки Boost, в свою очередь Ryzen 3 8300G поддерживает основную частоту 3,45 ГГц и 4,90 ГГц при активации настройки Boost. Оба этих процессора не будут обладать более высокопроизводительной графической производительностью RDNA 3. Их оснастят графическим ускорителем Radeon 740M.