Одним из главных преимуществ Swift Go14 являются функции искусственного интеллекта, такие как Acer PurifiedVoice и Acer PurifiedView для видеоконференций

Acer представила новый ноутбук Acer Swift Go 14, оснащенный искусственным интеллектом и процессорами Intel Core Ultra, которые дополнены графическими процессорами Intel Arc и Intel AI Boost. Этот ноутбук, который славится своей легкостью и компактностью, предназначен для студентов, профессионалов и людей, занятых творческой деятельностью. Он обеспечивает высокую производительность для работы с искусственным интеллектом и позволяет насладиться захватывающим опытом использования. Одним из ключевых преимуществ Swift Go 14 является функционал искусственного интеллекта, такой как Acer PurifiedVoice и Acer PurifiedView для видеоконференций, а также инструменты настройки ноутбука с OLED-дисплеем.

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Acer Swift Go 14, который оснащен новейшим процессором Intel Core Ultra 7 155h, соответствует стандартам Intel Evo Edition, обеспечивая быструю зарядку и время автономной работы до 12,5 часов. Благодаря Intel AI Boost и графическому процессору Intel Arc, ноутбук предлагает оптимизированную производительность и идеально подходит как для повседневных игр, так и для создания контента. Кроме того, Acer Swift Go 14 поддерживает Intel Unison, что обеспечивает плавную интеграцию с устройствами Android или iOS.

В ноутбуке реализованы функции искусственного интеллекта, включая Acer PurifiedVoice и Acer PurifiedView, которые значительно расширяют возможности видеоконференций. Технология Acer QuickPanel автоматически активируется при использовании камеры или микрофона, что значительно упрощает настройку устройства. Кроме того, функция Acer AlterView использует карты глубины, созданные искусственным интеллектом, для преобразования 2D-изображений в анимированные 3D-обои.

Acer Swift Go 14 оборудован 14-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2,8K (2880 x 1800) и частотой обновления 90 Гц. Дисплей воспроизводит всю цветовую гамму DCI-P3.

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Внешне Swift Go 14 очень мобилен с его легким алюминиевым корпусом весом всего 1,32 кг и толщиной 14,9 мм. Сенсорная панель OceanGlass, изготовленная из переработанного пластика. Порты подключения включают в себя USB Type-C, HDMI 2.1 и слот microSD. Ноутбук также оснащен технологиями Intel Wi-Fi 6E и Intel Bluetooth LE Audio для наилучшего беспроводного соединения.