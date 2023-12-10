Для поддержания здоровья и физической формы Smartband8Pro оснащен пульсометром, датчиком Spo2, трекером сна и мониторингом менструального цикла

Компания Xiaomi готовится выпустить мировую версию умного браслета Smart Band 8 Pro. Устройство уже получило сертификаты от малайзийской Sirim, тайваньской TDRA и сингапурской IMDA. В то время как клиенты по всему миру ждут официального анонса, Xiaomi представила в Китае версию Smart Band 8 Pro в стилистике Genshin Impact Edition.

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Умный браслет упакован в специальную подарочную коробку и включает в себя тематические наклейки и плакаты. Что касается дизайна, ремешок Smart Band сделан из высококачественного материала из термопластичного полиуретана (ТПУ).

Пользовательский интерфейс также разработан в стилистике Genshin Impact, а также в комплекте с устройством идет тематическое беспроводное зарядное устройство. В остальном характеристики Smart Band 8 Pro остались неизменными по сравнению с обычной версией.

Для здоровья и фитнеса Smart Band 8 Pro оснащен пульсометром, датчиком SpO2, трекером сна и мониторингом менструального цикла. Он также имеет функции отслеживания стресса, тренировки дыхания, поддерживает более 150 спортивных режимов. Благодаря водонепроницаемости до 5 метров, этот браслет подходит для использования в водных видах спорта.

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Среди функций подключения присутствует инструмент GNSS для точного отслеживания местоположения, голосовой помощник для управления без использования рук и интеграция с другими устройствами Xiaomi. Дополнительные возможности включают настраиваемые виджеты, портретные циферблаты, управление камерой, управление музыкой, обновление погоды и уведомления. Батарея устройства емкостью 297 мАч обеспечивает до 14 дней автономной работы при полной зарядке.