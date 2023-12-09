Теперь ваш Android-телефон может помочь спасти вашу жизнь, если он поддерживает приложение "Персональная безопасность"

Компания Rapidsos, создавшая платформу для отправки данных службам экстренной помощи на базе Android и iOS, объявила в своем блоге, что теперь телефоны на базе Android с приложением "Личная безопасность" могут автоматически отправлять медицинские данные службам экстренной помощи при звонках или отправке сообщений в службу спасения. Эти данные включают имя звонящего, информацию о возможных аллергиях, принимаемых лекарствах, наличии прежних заболеваний, контактах с экстренными службами и многое другое, в зависимости от того, что вы решите сообщить.

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Чтобы включить эту новую функцию, нужно открыть приложение "Личная безопасность", перейти в раздел "Информация", нажать "Доступ к экстренной информации" и выбрать "Поделиться при экстренном вызове". Стоит отметить, что приложение "Личная безопасность" уже предустановлено на телефонах Pixel начиная с Pixel 4, поэтому если вы пользуетесь Pixel.

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Если автоматическая передача медицинских данных при экстренном вызове кажется знакомой, то все из-за того, что на самом деле это не новинка. С 2020 года, когда Apple выпустила iOS 13.5, смартфоны iPhone также получили возможность автоматически передавать медицинскую информацию первым откликнувшимся службам при экстренных вызовах. Поэтому приятно, что теперь и телефоны Android, оснащенные приложением "Персональная безопасность", могут делать то же самое.