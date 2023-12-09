Также предполагается, что новые модели будут легче и проще в использовании в сравнении с Galaxy Z Fold 5

Несмотря на то, что серия Galaxy S24 официально находится под грифом "секретно", можно с уверенностью сказать, что все, что связано с ней, уже известно. Теперь усилия Samsung сосредоточены на Galaxy Z Fold 6 и Flip 6. Информация о следующих складных телефонах южнокорейского гиганта постепенно просачивается, и последние утечки раскрывают изменения в дизайне и соотношении сторон экрана.

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Новый Galaxy Z Fold 6 будет оснащен более большим экраном, чем предыдущая модель. Внутренний экран увеличится до 7,6 дюймов, а внешний - до 6,2 дюймов. Galaxy Z Flip 6 также получит увеличение основного дисплея до 6,7 дюймов и расширение внешнего до 3,9 дюймов.

По слухам, Galaxy Z Fold 6 может претерпеть изменения в дизайне и соотношении сторон. Пока подробностей не разглашается, но предполагается, что устройство будет шире, чем предыдущая модель.

Также утечки указывают на то, что новая модель будет легче и более удобна в использовании по сравнению с Galaxy Z Fold 5, который уже признан одним из лучших складных телефонов 2023 года.

Некоторые данные также говорят о возможности размещения S Pen у Galaxy Z Fold 6 и об оснащении Galaxy Z Flip 6 новой камерой. Ожидается, что оба устройства будут работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, если Qualcomm не выпустит более быструю версию к тому времени.

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Хотя складные телефоны Samsung переживают бурный рост в третьем квартале, компании необходимо немного встряхнуться, чтобы сохранить свое лидерство. Технические специалисты высоко оценивают новые сгибаемые телефоны, а компания должна продолжать совершенствовать устройства, чтобы удержаться на вершине рынка.