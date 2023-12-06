Устройство обеспечивает высокоскоростное подключение, уменьшает задержку и повышает скорость реагирования в игровых сценариях

Компания Xiaomi представила новый маршрутизатор AX1500. Официальные продажи данного устройства начнутся 12 декабря.

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Маршрутизатор AX1500 отличается отличными сетевыми характеристиками. Он поддерживает два диапазона - 5 ГГц и 2,4 ГГц. 5-гигагерцевый диапазон обеспечивает более высокую скорость передачи данных, а 2,4-гигагерцевый диапазон позволяет более эффективно пользоваться в помещении с большим количеством стен. Маршрутизатор AX1500 интеллектуально переключается между этими диапазонами в зависимости от конкретных нужд пользователей, обеспечивая оптимальную работу в Интернете.

Это устройство способно предложить двухдиапазонную одновременную скорость передачи данных до 1501 Мбит/с с помощью Wi-Fi 6 в 5-гигагерцевом диапазоне. Кроме того, оно оснащено четырьмя гигабитными портами Ethernet. Маршрутизатор также имеет встроенную технологию Xiaomi Mesh, благодаря которой можно подключить до 10 маршрутизаторов для обеспечения максимального покрытия и роуминга по всему помещению. Кроме того, устройство поддерживает технологию OFDMA, которая позволяет передавать данные одновременно на несколько устройств, обеспечивая бесперебойный доступ в Интернет для нескольких пользователей.

Из других полезных возможностей стоит выделить технологию Xiaomi "Changkuailian" (Fast Connect), которая упрощает подключение умных устройств Xiaomi без необходимости вводить пароли и обеспечивает автоматическое повторное подключение с синхронизацией Wi-Fi-паролей. Данная технология предоставляет удобство пользователю при настройке продуктов умного дома Xiaomi с помощью мобильного приложения Mi WiFi.

Маршрутизатор AX1500 также предлагает дополнительные возможности для геймеров, особенно если они используют смартфоны Xiaomi или Redmi. Устройство обеспечивает скоростной канал подключения в игровых сценариях, что помогает сократить задержку и повысить скорость реакции. Кроме того, AX1500 поддерживает IPTV, что позволяет легко настраивать сетевое телевидение.

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Таким образом, маршрутизатор Xiaomi AX1500 представляет собой современное и многофункциональное решение для обеспечения стабильного и безопасного подключения к интернету, подходящее как для домашнего использования, так и для использования геймерами.