Microsoft впервые предлагает расширенные обновления безопасности не только бизнес-клиентам, но и отдельным пользователям

Microsoft официально прекратит поддержку Windows 10 14 октября 2025 года. Однако,тем кто хочет продолжать использовать старую операционную систему вместо обновления до Windows 11, вы сможете продлить срок ее использования, заплатив за это, как сообщила компания Microsoft сегодня.

реклама

Эта программа расширенного обновления безопасности (ESU) будет доступна как для конечных пользователей, так и для корпоративных клиентов в течение трех лет. Ранее эта опция была доступна только для предприятий.

Новая программа будет полезна для тех, кто не сможет обновиться до Windows 11, поскольку использует устаревшее и менее безопасное оборудование, такое как компьютеры без чипа безопасности TPM или компьютеры с устаревшими процессорами.

Однако это также будет выгодно для Microsoft, по крайней мере, с двух точек зрения: как стимул для людей перейти на новую версию операционной системы и как источник дохода. Вероятно, доходы от отдельных пользователей будут гораздо меньше, чем деньги, поступающие от компаний, желающих продлить срок службы операционной системы, которую они используют на сотнях или тысячах компьютеров.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Поддержка будет предоставляться в виде годовой подписки на срок до трех лет, но Microsoft пока не опубликовала цены для индивидуальных пользователей.