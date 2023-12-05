В официальном заявлении Xiaomi подчеркивается, что обновление до Wi-Fi 7 - это не только увеличение скорости, но и значительный прорыв в общей производительности сети

Компания Xiaomi официально объявила о планах обновления нескольких своих флагманских телефонов до новейшего стандарта Wi-Fi 7. Обновление будет доступно для серий Xiaomi 13 и Xiaomi 14, а также для модели Xiaomi Mix Fold 3. Оно обещает улучшенную скорость работы сети, сниженную задержку и повышенные возможности защиты от помех, что является значительным прорывом в сфере Wi-Fi технологий.

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Ожидается, что пропускная способность Wi-Fi 7 достигнет 23 Гбит/с, что примерно в три раза превышает возможности Wi-Fi 6. От такого значительного повышения скорости можно ожидать бесперебойное подключение и улучшенный пользовательский опыт в различных приложениях, начиная от потоковой передачи высококачественного контента до онлайн-игр и других задач, требующих высокой пропускной способности.

В официальном заявлении Xiaomi подчеркивается, что обновление до Wi-Fi 7 - это не только повышение скорости, но и существенный прорыв в общей работе сети. Новый стандарт включает множество возможностей, таких как многостороннее подключение, динамическая оптимизация, снижение задержек и усиленная защита от помех. Эти улучшения в совокупности способствуют повышению надежности и эффективности работы Wi-Fi.

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По мере внедрения своих флагманских телефонов в эру Wi-Fi 7, Xiaomi создает кардинальные изменения в возможностях подключения для своих пользователей. Обновление до Wi-Fi 7 распространяется также на маршрутизаторы компании. Маршрутизатор Xiaomi 10 и маршрутизатор Xiaomi BE7000 Wi-Fi 7 уже начали получать обновления прошивки для включения функций нового стандарта. Версия 1.1.6 уже доступна для маршрутизатора Xiaomi 10 Gigabit.