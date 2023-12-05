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Постепенно компания OnePlus начала обновлять ОС некоторых из своих ведущих моделей после множества бета-версий, которые выпускались в течение нескольких месяцев. Сегодня два старых флагмана OnePlus - OnePlus 10T и OnePlus 10 Pro - получили обновление до Android 14.
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Оба смартфона уже получили обновление, но только в Индии, в то время как на других рынках обновление появится в ближайшее время. Еще одна важная деталь, которую стоит отметить, - это то, что стабильная версия обновления будет распространяться сначала среди пользователей, которые принимали участие в закрытых и открытых бета-версиях.
Вот список изменений, внесенных в эту версию обновления:
- Добавлена функция File Dock, с помощью которой можно перетаскивать содержимое между приложениями и устройствами.
- Добавляет функцию Content Extraction, которая позволяет распознавать и извлекать текст и изображения с экрана одним касанием.
- Добавляет функцию Smart Cutout, которая позволяет отделить несколько объектов на фотографии от фона для копирования или обмена.
- Улучшено управление разрешениями на фото и видео для более безопасного доступа приложений.
- Повышение стабильности системы, скорости запуска приложений и плавности анимации.
- Обновление дизайна с естественным, нежным и более четким цветовым стилем для более комфортного восприятия цветов.
- Добавлены рингтоны с акваморфной тематикой и изменены звуки системных уведомлений.
- Улучшена анимация системы, она стала еще более плавной.
- Добавлена функция отслеживания выбросов углекислого газа AOD, которая показывает, каких выбросов углекислого газа вы избегаете, если ходите пешком, а не ездите на автомобиле.
Помните, что для успешной установки обновления уровень заряда батареи телефона должен быть выше 30%, а также потребуется не менее 5 ГБ свободного дискового пространства.