Feral Interactive рекомендует играть в Hitman: Blood Money - Reprisal на устройствах под управлением Android 11 или iOS 16

Несколько недель назад компания Feral Interactive представила выпуск шутера Hitman: Blood Money - Reprisal на ОС iOS и Android. Это новая версия известной игры, адаптированная для мобильных устройств. Hitman: Blood Money - была переделана с визуальными улучшениями, которые впервые были представлены в enhanced edition на консоли.

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Разработчики Feral Interactive также добавили несколько новых особенностей в стелс-экшен, а именно выбор режима Instinct Mode и систему предупреждения, котоая помогает пользователям охватить все аспекты игрового мира.

Игра дает возможность для выбора управления: вы можете использовать сенсорный интерфейс, геймпад или клавиатуру и мышь. В Feral Interactive вас ждут 12 миссий в жанре. Новая версия обещает геймплейные доработки.

Feral Interactive рекомендует играть в Hitman: Blood Money - Reprisal на устройствах под управлением Android 11 или iOS 16. Для приобретения игры потребуется около 4 ГБ памяти хранилища на устройстве, хотя разработчики рекомендуют подготовить минимум в 2 раза больше места, чтобы избежать возможных проблем.

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Устройства, которые не поддерживают минимальные требования игры, будут заблокированы для покупки. Если ваше устройство соответствует требованиям, то вы можете приобрести Hitman: Blood Money - Reprisal через App Store или Google Play Store.