Ожидается, что в ближайшем будущем WhatsApp представит аналогичную функцию для фотографий и видео на Android и на настольных компьютерах

Мессенджер WhatsApp активно стремится стать основным местом для обмена фотографиями и видео с друзьями и близкими. Недавнее обновление приложения для iOS добавило функцию отправки фото и видео в "оригинальном качестве".

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Еще в августе WhatsApp представил новую опцию отправки HD-фотографий на платформах iOS, Android и настольных компьютерах. Хотя это улучшение уже было востребовано пользователями, фотографии всё же сжимались. Теперь мессенджер предлагает пользователям iOS возможность отправлять фото без потери качества.

Для получения новой функции "оригинальное качество" для фото и видео достаточно обновить приложение до версии 23.24.73, которая будет выпущена в ближайшие недели.

Однако есть несколько ограничений. Во-первых, размер файлов ограничен 2 ГБ, поэтому использовать WhatsApp как сервис для неограниченного хранения резервных копий нельзя. Кроме того, фото и видео, отправленные в оригинальном качестве, отображаются в виде значка файла в истории чата, а не в виде превью изображения.

Тем не менее, если у вас есть особенные снимки или видео и вы хотите поделиться ими без потери качества, то стоит обратить внимание на новую функцию - особенно если у вас в группе WhatsApp есть люди, знакомые с редактированием.

Новая функция WhatsApp, которая уже доступна пользователям бета-версии iOS, является приятным обновлением для владельцев iPhone, которые хотят сохранить качество общих фотографий или отправить файлы для редактирования друзьям.

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На Android уже есть возможность делиться большими файлами изображений с помощью существующей опции обмена документами, хотя она больше предназначена для текстовых файлов. Ожидается, что WhatsApp вскоре представит аналогичную функцию для фото и видео на Android (и возможно, настольных компьютерах).