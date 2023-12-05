OnePlus 12 также поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, что делает его одним из самых быстро заряжающихся Android-смартфонов

После многочисленных тизеров, представители OnePlus наконец-то рассказали про свою последнюю модель в линейке - OnePlus 12. Основными особенностями OnePlus 12 являются его объемный аккумулятор с системой камер.

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Пожалуй, самым значительным достижением в устройстве стало использование новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 8 gen 3, который представлен с эффективной системой охлаждения, приведшей к выдающимся результатам в тестах. Определенно, OnePlus сделала ставку на мощный чипсет, который отличается отсутствием перегрева даже при длительных нагрузках. Более того, теперь пользователи смогут установить до 24 ГБ оперативной памяти, начиная с базовой конфигурации 16/256 ГБ, а самая мощная версия будет иметь 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.

Несколько дней назад компания OnePlus поделилась информацией об особенностях своей системы камер OnePlus 12, представив несколько снимков. Основную роль в системе камер устройства играет новый датчик изображения Sony Lytia Lyt-808, который предлагает разрешение 50 Мп и использует технологию двухслойных транзисторных пикселей Sony. Кроме того, при съемке используется искусственный интеллект, так как OnePlus внедрила новый движок Super Light and Shadow Engin.

Также стоит обратить внимание на интересный телеобъектив, оснащенный 64-мегапиксельной крупноформатной матрицей Omnivision OV64B, расположенной под перископической системой линз и способной на 3-кратное оптическое увеличение. Сочетание 2-кратного кадрирования без потерь и большого сенсора позволяет получить эквивалент 6-кратного оптического зума этой камеры. Однако, ультраширокоугольный объектив использует стандартный сенсор Sony IMX581 с апертурой f/2.2.

OnePlus 12 оснащен OLED-экраном с разрешением 2K, разработанным совместными усилиями BOE и OnePlus. Подробности о размере и качестве дисплея пока остаются тайной, однако предполагается, что это будет 6,82-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Более подробную информацию об экране OnePlus 12 мы получим на глобальной презентации, которая запланирована на начало следующего года.

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Аккумулятор внутри телефона имеет впечатляющую емкость 5400 мАч, что является одним из самых высоких показателей среди флагманов такого класса. Кроме того, OnePlus 12 поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, что делает эту модель одной из самых быстрозаряжаемых смартфонов на базе Android.