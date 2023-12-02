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10test
Skype теперь поддерживает дополнительную камеру, чаты получили яркое обновление
Теперь гораздо проще снимать несколько действий на одном экране, объединяя изображения с рабочего стола и камеры мобильного устройства

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Первый день декабря отметилось запуском важного обновления Skype, которое приносит несколько полезных новых функций. Одна из главных особенностей последнего обновления Skype — возможность добавления второй камеры и новые альбомы "stacked media" для фотографий и видео. На данный момент новое обновление Skype 8.110.76.102 доступно только пользователям программы "Insider".

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Теперь гораздо проще снимать несколько действий на одном экране, объединяя изображения с рабочего стола и камеры мобильного устройства. Новая функция называется "Twincam" и может быть активирована простым сканированием QR-кода на телефоне во время звонка Skype на компьютере.

Кроме функции "Twincam", чаты в Skype также получили обновление с помощью альбомов "stacked media" для фотографий и видео. Благодаря последнему обновлению пользователи Skype смогут делиться несколькими визуальными эффектами, которые будут отображаться в стопке, каждый из которых будет оформлен в соответствии с темой.

При этом вы можете объединить несколько изображений и видео в одном альбоме в чате. Фотографии будут иметь белую рамку в светлом режиме или черную рамку в темном режиме.

И наконец, последнее, но не менее важное обновление Skype исправляет проблему, связанную с случайным выходом приложения при отправке аудио- или видеосообщений на Mac.

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Стоит учитывать, что эти новые функции будут внедряться постепенно в течение следующих нескольких дней, поэтому, если вы не увидите их сразу, будьте терпеливыми.

#обновление #камера #skype
Источник: phonearena.com
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