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10test
Steam прекращает поддержку старых версий macOS, а вместе с ними и 32-битных игр
Steam прекратит поддержку macOS 10.13 (High Sierra) и 10.14 (Mojave) 15 февраля 2024 года

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Конец эры гейминга для пользователей Mac уже не за горами. С 15 февраля 2024 года компания Valve прекратит поддержку операционных систем MacOS 10.13 (High Sierra) и 10.14 (Mojave), что означает, что платформа Steam больше не будет поддерживать игры для Mac, работающие на 32-битных приложениях.

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Отметим, что Valve заслуживает похвалы за продолжительную поддержку пользователей устаревших версий MacOS. Apple окончательно прекратила поддержку MacOS Mojave в октябре 2021 года, а MacOS High Sierra в декабре 2020 года.

Возможно, Valve могла бы продолжить поддержку этих двух устаревших операционных систем, однако, из-за прекращения поддержки Google Chrome для MacOS High Sierra и Mojave, компания больше не может этого делать. Дело в том, что Steam полагается на некоторые функции Google Chrome для своего пользовательского интерфейса, и Google уже прекратила поддержку их для устаревших версий MacOS.

При этом, только 2% пользователей Steam продолжают работать на старых версиях MacOS, что свидетельствует о том, что большинство уже перешло на новые версии и не испытывает особых проблем.

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Таким образом, это изменение означает, что Steam не будет дальше работать достаточно стабильно на старых версиях MacOS. Разработчики платформы, компании Valve, не смогут обеспечивать обновления безопасности или исправлений ошибок, если что-то не будет функционировать должным образом. Поэтому обновление MacOS имеет смысл и с точки зрения совместимости, и с точки зрения безопасности.

#macos #high sierra #mojave
Источник: pcmag.com
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