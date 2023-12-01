Декабрьское обновление Google Pixel 8 Pro даст видео толчок к развитию

Google представила свои новейшие смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro в начале октября. Одной из особенностей, которую пользователи Pixel 8 Pro ждали, была функция Video Boost, которая, наконец появилась в этом месяце.

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В последней версии APK Google Photos, обнаруженной Android Authority, есть признаки того, что релиз Video Boost уже на подходе. Ожидается, что она будет доступна в конце этого месяца в рамках очередного обновления для смартфонов Pixel от Google.

Во время презентации директор по управлению продуктами Google Шеназ Зак Мистир назвал Video Boost "новым способом обработки видео", который использует не только встроенные в Pixel 8 Pro функции машинного обучения и обработки изображений с помощью чипсета Tensor G3, но и возможности облачных вычислений Google.

Принцип работы Video Boost заключается в том, что пользователь включает эту функцию перед началом видеосъемки, и как только видео будет снято (с разрешением до 4K), он мгновенно получает доступ к локальной версии видео, которая уже была обработана на устройстве. К тому же, каждый кадр видео отправляется на серверы Google, где применяется обработка изображений HDR Plus, которую устройство обычно использует только для фотографий. Затем обработанное видео возвращается на устройство с пометкой Video Boost.

Возможно, пользователи наряду с увеличенным динамическим диапазоном, улучшенными цветами и контрастностью, которые обещает Video Boost, оценят также улучшение видеосъемки в условиях низкой освещенности. Модель Pixel 8 Pro стала первым устройством в серии, способным снимать видео в режиме Night Sight - впечатляющем режиме фотосъемки при слабом освещении.

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Проверка APK указывает на то, что перед использованием Video Boost видео должно быть сохранено в резервной копии, но пользователи также смогут отправлять клипы на обработку после съемки. Поддерживаемые форматы файлов включают AVC (более совместимый с различными устройствами) и HEVC (лучшее соотношение размера файла к качеству, но менее совместимый), но к моменту появления функции пользователи могут получить больше вариантов.