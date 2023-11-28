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10test
Видеоролик StarEngine продемонстрировал потрясающие визуальные эффекты в игре Open Galaxy
Разработчики считают игру завершенной и находящейся на стадии финальной полировки

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Компания Cloud Imperium Games, разработчик игры Star Citizen, продемонстрировала технологию StarEngine, на которой основана игра. Видеоролик под названием "Будущее игр" показывает впечатляющие визуальные эффекты, созданные на основе StarEngine. Особенно впечатляет то, что игра с открытой галактикой, в которой предполагается наличие более сотни звездных систем.

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Перед просмотром видео появляется предупреждение: "Все, что вы сейчас увидите, было снято как один непрерывный кадр без экранов загрузки. Расстояние между планетами было уменьшено для краткости". 

Star Citizen изначально разрабатывалась на CryEngine, но затем приняла решение перейти на движок Lumberyard от Amazon. Однако Lumberyard, по сути, основан на CryEngine, поэтому этот переход скорее номинальный, чем фактический.

Недавно StarEngine был обновлен для поддержки HDR-дисплеев, однако данная функция все еще находится на экспериментальном стадии. 

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Хотя точная дата выхода Star Citizen пока неизвестна, однопользовательская кампания Squadron 42 была значительно обновлена в прошлом месяце. Разработчики считают, что игра полностью готова и находится на стадии финального полирования. Однако продолжительность этого процесса пока остается неизвестной.

#визуальные эффекты #open galaxy #starengine
Источник: wccftech.com
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