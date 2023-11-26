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10test
Рендеры и характеристики Samsung Galaxy Book 4 просочились накануне ожидаемого январского запуска
По имеющимся данным, Samsung Galaxy Book 4 будет оснащен процессором Intel

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Официальное объявление о выпуске серии ноутбуков Samsung Galaxy Book 4 с пятью моделями ожидается на мероприятии Galaxy Unpacked 2024 в начале следующего года. Несмотря на то, что до потенциального запуска остается несколько месяцев, новая информация, просочившаяся в сеть, предоставила возможность впервые ознакомиться с дизайном и техническими характеристиками предстоящих ноутбуков. Согласно сообщениям, модели Galaxy Book 4 360, Galaxy Book 4 360 Pro, Galaxy Book 4 Pro и Galaxy Book 4 Ultra будут оснащены AMOLED-дисплеями. В то же время базовая модель Galaxy Book 4, возможно, получит экран с подсветкой Full-HD. Серия Galaxy Book 4 будет являться продолжением линейки ноутбуков Galaxy Book 3.

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Windows Report опубликовал предполагаемые внешние рендеры и технические характеристики устройств. По предварительным данным, их дизайн очень похож на дизайн моделей Galaxy Book 3. Скорее всего, у ноутбуков Galaxy Book 4 360 и Galaxy Book 4 360 Pro будет шарнир, позволяющий им вращаться на 360 градусов, и поддержка пера. Также сообщается, что эти модели обладают антибликовым покрытием дисплея.

По доступным данным, серия ноутбуков Samsung Galaxy Book 4 будет оснащена процессорами Intel и будет работать под управлением операционной системы Windows 11. Обычная модель Galaxy Book 4 будет оборудована процессором Intel Core 5, а Galaxy Book 4 Ultra - процессором Intel Core 9. Все модели, кроме базовой модели Galaxy Book 4, будут оснащены AMOLED-дисплеем и поддержкой Bluetooth 5.3. Ноутбуки также будут оснащены портом USB 3.2, двумя портами Thunderbolt 4, портом HDMI, слотом для карт памяти microSD и комбинированным портом для подключения наушников или микрофона.

Что касается графики, ожидается, что Galaxy Book 4 и Galaxy Book 4 360 будут оснащены графикой Intel, а Galaxy Book 4 Pro и Galaxy Book 4 360 Pro, возможно получат графику Intel Arc. Топовая модель серии - Galaxy Book 4 Ultra - может быть оснащена графическим процессором Nvidia GeForce 4070.

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По предыдущим утечкам информации, мероприятие Galaxy Unpacked 2024 состоится 17 января 2024 года в Сан-Хосе, США.

#samsung #galaxy book 4
Источник: gadgets360.com
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