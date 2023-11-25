Google объявляет об улучшении работы Google Диска, доступным всем пользователям складных устройств и планшетов Android

Складным устройствам и планшетам Android обеспечена более удобная работа с Google Диском благодаря последним улучшениям. В новой версии приложения добавлены три ключевых функции:

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1. Теперь пользователи могут видеть папки с файлами выше основного списка документов, что позволяет легко ориентироваться и быстро переходить между вложенными папками.

2. У каждого файла отображается колонка с данными о последнем изменении и занимаемом им месте.

3. Приложения соответствует рекомендациям цветовой палитре Google Material Design 3.

Эти новые функции находятся на стадии внедрения в доменах Rapid Release. Однако запуск запланированных доменов начнется только после 27 ноября, поэтому пользователи должны набраться терпения еще на некоторое время.

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Google уверяет, что улучшенная работа с Google Диском на складных устройствах и планшетах Android будет доступна для всех пользователей приложения с личными учетными записями Google.