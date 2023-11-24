Samsung является крупнейшим в мире производителем памяти DRAM, однако в последнее время компания SK Hynix привлекает к себе повышенное внимание

Компания Samsung, которая изначально была аутсайдером в отрасли ОЗУ, теперь кажется готова к массовому производству микросхем LPDDR5T DRAM.

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Те кто следил за новостями о компании Vivo в последнее время, то возможно, уже слышал о технологии LPDDR5T DRAM и их последней модели смартфона Vivo X100 Pro, оснащенного 1-дюймовым объективом. Он использует описанную выше продвинутую память LPDDR5T DRAM, которая обеспечивает примерно на 12-13% более быструю скорость чтения по сравнению с популярной памятью LPDDR5X.

В качестве производителя микросхем DRAM, Samsung является лидером в отрасли. Она обычно первой представляет продукты на основе новых стандартов DRAM. Однако в начале этого года Samsung была немного потрясена, когда Micron и SK Hynix анонсировали свои чипы LPDDR5T DRAM уже после анонса процессора Snapdragon 8 Gen 3.

По данным отчета, Samsung планирует начать массовое производство чипов LPDDR5T DRAM в 2024 году. Эта информация была раскрыта инвесторам во время форума технологического гиганта в Гонконге.

Вице-президент Samsung Electronics, Ха-Рионг Юн, поделился планами и идеями компании на будущее на встрече инвесторов. На один из вопросов о будущих технологиях, над которыми работает Samsung, руководство компании рассказало о разработке LPDDR5T DRAM.

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Несмотря на то, что Samsung является крупнейшим производителем памяти DRAM в мире, в последнее время больше внимания привлекает компания SK Hynix. Она уже начала массовое производство LPDDR5T DRAM, которую некоторые китайские производители смартфонов решили использовать в своих флагманских устройствах, как например, компания Vivo со своей моделью Vivo X100 Pro.