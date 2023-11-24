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10test
Redmi K70 Pro может быть самым дешевым телефоном, оснащенный Snapdragon 8 Gen 3
Один из объективов оснащен 50-мегапиксельной матрицей с оптической стабилизацией изображения

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В преддверии предстоящей презентации 29 ноября, в России была опубликована обширная галерея фотографий Redmi K70 Pro. На этих снимках Redmi K70 Pro представлен в элегантной черно-белой расцветке и выглядит весьма изящно. Официальный аккаунт Redmi в Weibo разместил данные изображения.

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Как можно заметить, задняя камера состоит из трех объективов и вспышки, образуя четырехкамерный кластер. Один из объективов обладает 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией изображения. Кроме того, в наличии имеется двукратное оптическое увеличение.

По словам источника, внутри этого смартфона скрывается мощная платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ожидается, что телефон будет комплектоваться 12 ГБ оперативной памяти и вместительным накопителем объемом 256 ГБ. Предполагаемая цена данной новинки будет около 545 долларов США.

Естественно, указанная стоимость относится к китайскому рынку, поэтому предстоит дождаться выхода Redmi K70 Pro на Западе, чтобы узнать его реальную цену. По информации, в Китае ожидается официальная презентация 29 ноября. Глобальный релиз планируется на начало 2024 года.

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Благодаря вышеперечисленным техническим характеристикам, Redmi K70 Pro может стать самым бюджетным смартфоном в мире с использованием упомянутой высокопроизводительной системы на кристалле (SoC).

#redmi k70 pro #бюджетный смартфон
Источник: phonearena.com
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