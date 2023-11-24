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10test
Samsung возможно разрабатывает AR-гарнитуру
Стало известно, что первоначальный объем поставок предполагаемых «очков Samsung» составит всего 30 000 единиц

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По слухам и утечкам, Samsung возможно разрабатывает AR-гарнитуру, которая будет конкурировать с Apple Vision Pro. По последней заявке на регистрацию товарного знака, которую подали в UKIPO, кажется, что корейская компания намерена назвать свое новое носимое устройство "Samsung Glasses".

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Номер товарного знака "UK00003947958", указывает на название "Samsung Glasses", хотя неизвестно, будет ли оно сохранено при официальном анонсе. Заявка на регистрацию товарного знака была подана 10 ноября, и массовое производство ожидается в декабре. Ранее были сообщения, что массовое производство неназванной AR-гарнитуры Samsung начнется в декабре, а устройство само получило кодовое имя "Infinite(muhan)".

Также в сообщении говорится, что Samsung планирует представить эту новую гарнитуру на втором мероприятии "Galaxy Unpacked", которое состоится во второй половине 2024 года. Однако объем первых поставок будет крайне ограничен - всего 30 000 единиц, что значительно меньше, чем 600 000 поставок Apple Vision Pro в следующем году. Видимо, Samsung предполагает, что AR-гарнитура не будет широко распространена, и чтобы компенсировать низкий объем поставок, компания возможно установят более высокую цену.

Ранее появились данные, что Samsung прекратила разработку ранней версии своей AR-гарнитуры, которая работала на базе чипа Exynos 2200 и имела не очень привлекательный дизайн по сравнению с Apple Vision Pro. Возможно, это вызвало задержку в запуске гарнитуры, и теперь она ожидается в следующем году, хотя пока что некоторые детали остаются неизвестными.

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Также возможно, что торговая марка "Samsung Glasses" относится к совершенно другому продукту и не связана с AR-гарнитурой без названия.

#samsung #apple vision pro #ar-гарнитура #samsung glasses
Источник: wccftech.com
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