На рендерном изображении видны скругленные углы, тонкие ободки и дизайн задней панели, соответствующий смартфону Samsung 2023

Линейка смартфонов и планшетов Galaxy A компании Samsung, предназначенная для среднего класса, является одной из лучших на рынке доступных Android-устройств. Корейский гигант планирует расширить эту линейку несколькими новыми устройствами. Новейший среди них - Galaxy A35 5G, который был представлен в рендерах перед официальным анонсом. Ресурс MySmartPrice поделился рендерами и спецификациями дисплея Galaxy A35 5G, позволяющими представить себе, каким будет это устройство. По информации источника, Galaxy A35 5G будет иметь 6,6-дюймовый плоский дисплей, однако подробности других технических характеристик пока не разглашаются.

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На рендерах устройство представлено с закругленными углами и тонкими рамками в дизайне задней панели, соответствующем смартфонам Samsung 2023 года. На задней панели расположены три вертикально расположенных камерных датчика в левом верхнем углу, а логотип Samsung находится внизу. На передней стороне - плоский дисплей с одним вырезом в центре для камеры селфи.

Источники также предполагают, что основная камера Galaxy A35 будет иметь разрешение 50 Мп, что является улучшением по сравнению с 48 Мп камерой Galaxy A34. Есть вероятность, что основная камера будет дополнена сверхширокоугольной и макрокамерой.

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Официальный анонс Galaxy A35 5G ожидается в следующем году. Если Galaxy A34 5G работает на операционной системе Android 13, то его преемник, по слухам, будет использовать более свежую версию - Android 14.